OL : Pierre Ménès défonce Depay, il va déchanter au mercato

Avec l’absence de Nabil Fekir mardi soir, c’est Memphis Depay qui était le leader d’attaque de l’Olympique Lyonnais face au FC Barcelone.

Malheureusement pour les Gones, l’international néerlandais n’a pas réalisé un grand match. Trop brouillon techniquement, l’ancien attaquant de Manchester United n’est pas parvenu à tirer son épingle du jeu pour bousculer le champion d’Espagne en titre. Une prestation qui fait tâche, quelques semaines après avoir publiquement déclaré qu’il souhaitait quitter Lyon pour un club du top 5 mondial. Et évidemment, Pierre Ménès ne l’a pas raté au lendemain du match nul de l’OL au Groupama Stadium face aux Catalans (0-0).

« Quant à Depay, fantomatique mis à part une frappe à côté en seconde période et qui passe son temps à dire qu’il veut jouer dans un grand club, ce n’est certainement pas avec des prestations de cet acabit qu’il va donner envie aux grands clubs en question » a taclé sur son blog Pierre Ménès, qui a néanmoins tiré son coup de chapeau à trois Lyonnais : Lopes, Denayer et Dubois. « Mais certains joueurs ont été héroïques défensivement. Comme d’habitude, Lopes a été grandiose. Mention spéciale aussi à Dubois très intéressant côté droit et à Denayer qui a régné dans l’axe ». Reste maintenant à voir quels seront les choix de Bruno Genesio au Camp Nou, dans trois semaines, pour réaliser l’exploit.