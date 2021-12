OL : Peter Bosz promet de faire mieux !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Au commandes de l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison 2021-2022, Peter Bosz a fait évoluer le jeu de l'OL. Mais l'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam estime n'avoir rien montré pour l'instant.

L’Olympique Lyonnais n’est que septième au classement de Ligue 1, avec le fameux match en moins à jouer, ou pas, contre l’OM, mais les supporters de l’OL sont satisfaits de voir comment leur équipe joue depuis que Peter Bosz a remplacé Rudi Garcia. Face à cet enthousiasme béat, l’entraîneur néerlandais reste de marbre, ce dernier n’a pas oublié qu’il avait connu la même chose du côté de Dortmund et de Leverkusen avant de se faire virer sans ménagement faute de résultats à la hauteur des espoirs placés en lui par les dirigeants. Car si Lyon joue mieux au regard des fans et des observateurs, Peter Bosz estime, lui, qu’il n’a pas encore réussi à faire évoluer ses joueurs dans son système favori. Avant la réception de Reims ce mercredi soir, le coach néerlandais a été clair.

L'OL version Peter Bosz, il faut encore attendre

Peter Bosz estime en effet que si l’Olympique Lyonnais a progressé depuis la 1ère journée de Ligue 1, il est loin d’être emballé à 100% par ce qu’il voit et il admet avoir encore beaucoup de travail. « Je n'ai pas mis encore en place ce que j'espère, mais on est meilleurs qu'en début de saison. C'est plus spectaculaire quand tu presses haut, mais si tu te fais contrer et que les occasions adverses sont grosses comme à Montpellier, tu dois ajuster. Sur l’occasion de Mollet, c'était un mauvais pressing. On a rarement beaucoup de joueurs derrière le ballon, donc on doit progresser là­-dessus », a prévenu l’entraîneur de l’OL, qui est suffisamment lucide pour ne pas se laisser endormir par les commentaires élogieux, car même si Lyon n'est pas Rome, Peter Bosz sait qu'il n’y a pas loin du Capitole à la roche Tarpéienne.