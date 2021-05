OL : Peter Bosz attendu samedi à Lyon

Dans : OL.

Peter Bosz est attendu ce samedi à Lyon pour entamer des négociations sérieuses avec l’OL. Pour une officialisation dans les jours à venir ?

Nouveau grand favori pour le poste d’entraineur à l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz est vite devenu le plan A, une fois que Christophe Galtier a tout aussi rapidement signé son refus à Jean-Michel Aulas. Le technicien néerlandais a l’avantage d’être totalement libre de tout engagement après son limogeage de Leverkusen en mars dernier. L’entraineur néerlandais de 57 ans est en contacts avancés avec l’OL, et semble très intéressé par le projet de continuer à s’appuyer sur les jeunes du centre de formation pour remettre au moins la formation rhodanienne sur le podium, et la faire briller en Europe. Forcément désireux de rapidement trouver son entraineur, Jean-Michel Aulas ne compte pas perdre de temps et va précipiter les choses. Ainsi, le journal néerlandais Algemeen Dagblad annonce que Peter Bosz est attendu ce samedi à Lyon pour négocier directement son futur contrat.

Si jamais les planètes devaient s’aligner, l’officialisation pourrait se faire dans la fin du week-end ou en début de semaine prochaine. Une accélération qui permettrait de clore les recherches, mais surtout d’avancer ensuite sereinement sur le mercato tout en ayant l’accord du nouveau technicien en place. Toutefois, la prudence reste de mise. Tout récemment, Christophe Galtier a en effet passé plus de 24 heures à Lyon, rencontrant à deux reprises les dirigeants de l’OL, tout en refusant de rejoindre le club lyonnais seulement quelques heures plus tard. En tout cas, cette possible arrivée de Peter Bosz entre Rhône et Saône a le don de mettre les supporters en émoi, eux qui semblent conquis par cette piste qui a de grandes chances de les changer des habitudes prises avec Rudi Garcia.