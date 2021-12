OL : Peter Bosz a vu 4 joueurs faire le boulot

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

En manque de confiance ces derniers temps en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’est au moins rassuré avec ce match sans encaisser de but à Lille.

Certes, le 0-0 ne fait pas beaucoup avancer, mais c’était tout de même le champion de France en titre, fraichement qualifié pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Pour une fois, Peter Bosz était en tout cas satisfait du travail offensif de ses attaquants, qui sont allés au charbon pour presser haut et aider l’équipe à mieux défendre.

« Un bon match ne veut pas dire qu'on est stable, il faudra encore montrer ça dans les deux derniers matches avant la trêve. Islam (Slimani) et Moussa (Dembélé) ont fait un très bon pressing avec Houssem (Aouar) et après c'était plus facile pour nos défenseurs. Cela montre que la défense commence devant. Notre gardien (Anthony Lopes) a encore été très important. On a joué sur une mauvaise pelouse et on ne pouvait pas jouer vite. Ce n'est pas évident de se créer beaucoup d'occasions sur une pelouse comme ça », a fait savoir le coach de l’OL, qui n’oublie pas de préciser que Anthony Lopes a en effet encore une fois effectué un grand match dans les buts lyonnais. Le Franco-Portugais est une valeur sûre de l’OL, et il permet au moins à Peter Bosz de pouvoir espérer une série positive avec la Coupe de France au Paris FC qui arrive, puis la réception de Lorient dans 10 jours.