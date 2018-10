OL : Pépé est cash, il vise plus haut que l'OL pour son avenir !

Dans : OL, Mercato, LOSC, Ligue 1.

Dans les dernières heures du mercato estival, l’Olympique Lyonnais a posé 30ME sur la table pour s’offrir Nicolas Pépé.

Mais alors que le LOSC semblait d’accord pour vendre l’international ivoirien dans la capitale des Gaules, c’est le joueur lui-même qui a souhaité poursuivre son aventure dans le Nord. Auteur d’un début de saison stratosphérique, l’ancien attaquant du SCO d’Angers a forcément laissé de gros regrets du côté de l’OL. Mais visiblement, il va falloir définitivement oublier Nicolas Pépé car, interrogé sur RMC Sport, il n’a pas caché qu’il visait plus haut pour son avenir.

« C’est vrai qu’il y avait une offre de Lyon. Mais j’avais déjà donné ma réponse au coach de Lille. J’avais à cœur de rester car je n’ai pas terminé ma mission à Lille, qui était de faire une saison pleine pour viser encore plus haut. Difficile de refuser Lyon ? Non. C’est un grand club en France, mais quand on a un plan de carrière, c’est possible de dire non à un club comme l’OL » a lâché un Nicolas Pépé très cash, qui avoue donc que son ambition sera de rejoindre un top club européen l’été prochain. Récemment, les noms d’Arsenal, du Barça et du Real Madrid étaient évoqués. Il aura du mal à trouver mieux…