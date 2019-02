OL : Passer du PSG à Lyon, c'est non pour le successeur annoncé de Genesio

Dans : OL, OM, Mercato, Foot Europeen.

Cela va maintenant faire trois ans que Laurent Blanc a quitté le Paris Saint-Germain. Et le technicien français n’a toujours pas retrouvé de banc. Dans une interview accordée au Times, il a néanmoins confirmé qu’il souhaitait reprendre du service cet été. Mais alors que son nom a régulièrement été associé à Lyon ou encore à Marseille, l’ancien entraîneur du PSG a visiblement d’autres plans pour la suite de sa carrière. En effet, le champion du monde 1998 rêve davantage d’Espagne, d’Angleterre ou d’Italie que de la Ligue 1. Fin des pistes olympiennes, donc ?

« Cela fait un moment que je n’entraîne plus. Il est temps pour moi de revenir. Entraîner en Angleterre est une grande ambition. Il est plus difficile d'aller dans un club étranger. Vous devez être excellent et pas seulement bon. Mais je connais le métier. J'ai eu une grande expérience à Paris. C'est compliqué pour moi d'aller dans un autre club en France. Je veux un challenge différent en Angleterre, en Espagne ou en Italie. J'ai joué dans ces pays, je les connais. Alors je continue d'aller voir des matchs et je verrai quels appels je recevrai » a confié un Laurent Blanc ambitieux, qui a visiblement hâte de reprendre du service. Reste à voir comment il composera son futur staff, son éternel adjoint Jean-Louis Gasset étant l’entraîneur principal de l’AS Saint-Etienne.