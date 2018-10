OL : Polémique Genesio-Depay ? Aulas tente d'éteindre le début d'incendie

Dans : OL, Ligue 1.

Memphis Depay a fait souffler un vent de révolte dans les couloirs du stade Raymond-Kopa samedi après le match gagné par Lyon à Angers. Auteur d'une passe décisive et d'un but, alors qu'il n'est entré qu'en seconde période, l'attaquant international néerlandais de l'Olympique Lyonnais a clairement fait savoir, avec le visage des mauvais jours, qu'il n'appréciait pas ce rôle de remplaçant auquel Bruno Genesio l'avait cantonné. Et l'ancien mancunien de dire qu'il ne se sentait pas respecté à l'OL, ce qui est évidemment une lourde accusation.

Si Bruno Genesio n'a pas officiellement répondu à la déclaration de Memphis Depay, Jean-Michel Aulas l'a fait. Et le président de l'Olympique Lyonnais a tenté de ne pas trop se mouiller, et surtout voulu dédramatiser le coup de sang de son attaquant. « Je n’ai pas les qualités footballistiques suffisantes pour porter un jugement. On a affaire à une garçon qui est un grand joueur parce qu’il a le talent, mais aussi parce qu’il a une personnalité forte. Et quand il exprime ce signal, il dit à son coach : J’ai compris, les prochains matches, je les débuterai de la meilleure manière. Comme aujourd’hui », a expliqué Jean-Michel Aulas, dont on connaît l'affection qu'il a pour Memphis Depay, mais également pour Bruno Genesio. Reste à savoir si l'attaquant néerlandais et son entraîneur finiront par se rabibocher.