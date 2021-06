OL : Pass sanitaire obligatoire, Lyon annonce la couleur

Dans : OL.

Cela risque d’être le cas pour encore quelques temps dans la plupart des réunions sportives ou musicales, mais il sera difficile la saison prochaine d’accéder à un match de football de Ligue 1 comme dans le monde d’avant.

L’OL est l’un des premiers clubs à avoir fait savoir que l’accès à son Groupama Stadium serait uniquement possible avec le Pass Sanitaire, histoire de rester très prudent avec l’épidémie de Covid-19 qui a privé les spectateurs et supporters de football dans les stades ces derniers mois. Il s’agit de toute façon d’une directive gouvernementale à laquelle les stades français ne pourront pas échapper. Ainsi, pour les rencontres à Décines, l’OL demandera obligatoirement l’un de ces trois justificatifs pour pouvoir entrer. Soit un certificat d’un schéma de vaccination complet, soit un test PCR négatif de moins de 48 heures, soit un certificat d’un test positif datant de plus de 15 jours et de moins de six mois.

Sans ces conditions, impossible de suivre l’OL à domicile la saison prochaine, même si aucune autre information n’a été donnée en ce qui concerne la campagne d’abonnement, qui n’a pas débuté. Celle-ci devrait être lancée le 28 juin, avec déjà la possibilité pour les supporters dans les kops de réserver leur place en vue de la saison prochaine. En espérant que chacun y trouve son compte, entre le pass sanitaire, les jauges et la crainte d’une nouvelle vague à la fin de l’été, l'optimisme reste mesuré. Le club lyonnais, comme tous les amoureux du football, mise en tout cas beaucoup sur le retour des spectateurs pour relancer aussi une économie à la dérive, avec des pertes constatées dans chacun des clubs de Ligue 1.