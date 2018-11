OL : Partir de Lyon, et si Memphis Depay avait changé d'avis ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Le nom de Memphis Depay a régulièrement été cité dans plusieurs clubs lors du récent mercato estival, et les récents soucis entre l'attaquant néerlandais de l'Olympique Lyonnais et Bruno Genesio ont remis ce dossier en haut de la pile. Désormais convoité par quelques grosses cylindrées européennes, Memphis Depay ne semble avoir que l'embarras du choix concernant son avenir footballistique. Mais, ce vendredi, à quelques heures du match entre les Pays-Bas et la France, un proche de l'attaquant de l'OL affirme qu'à l'inverse de ce que disent les rumeurs Memphis Depay se sent très bien à Lyon.

Des propos qui peuvent changer la donne. « Contrairement à ce que certains se plaisent à dire, il est très heureux à Lyon, au club comme dans sa vie. Il faut féliciter Bruno Genesio et Florian Maurice, ils ont eu le nez creux et pris le risque, en fin de saison, de sortir Mariano pour mettre Memphis dans l'axe », affirme, dans L'Equipe, ce membre de l'entourage de Memphis Depay. Désormais redevenu un joueur qui compte aux Pays-Bas, et cela grâce à ses performances à Lyon, l'attaquant n'aura peut-être finalement pas le désir de partir si vite de l'OL. Jean-Michel Aulas aura entendu le message que le clan Depay fait passer.