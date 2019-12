OL : Par respect pour Lyon, pas question de signer au PSG

Dans : OL.

En tournée médiatique pour la sortie de son autobiographie, Wendie Renard (29 ans) a notamment évoqué sa carrière. Un parcours qu’elle ne terminera pas au Paris Saint-Germain malgré son ancienne passion.

Battue par les futurs championnes américaines dès les quarts de finale, l’équipe de France féminine est sortie frustrée de sa Coupe du monde cet été. Avec le soutien du public et un engouement inédit pour le foot féminin dans l’Hexagone, les Bleues avaient pour seul objectif de remporter ce Mondial 2019. Un échec dont Wendie Renard a encore du mal à se remettre, elle qui a pourtant connu tant de succès avec l’Olympique Lyonnais (13 fois championne de France et 6 titres en Ligue des Champions).

« Je ne suis pas championne du monde. J'ai tout gagné en club mais avec le maillot bleu, nous sommes passées à côté de choses merveilleuses à cause de détails, a regretté la défenseure française dans en entretien accordé au Parisien. Ça fait mal : on a partagé des bons moments qui se sont terminés trop tôt et pas comme on voulait. J'ai des regrets. » L’occasion pour elle d’évoquer sa carrière en club et son passé de supportrice du Paris Saint-Germain, le rival que la Lyonnaise ne rejoindra jamais.

Fan du PSG de Ronaldinho

« Si je pourrais jouer un jour au PSG ? C’est un club que j’ai aimé petite quand y jouait mon idole Ronaldinho, a reconnu la Martiniquaise. Mais l’OL m’a permis d’être celle que je suis. J’ai la reconnaissance. Le PSG est le rival de l’OL et je ne me vois pas laisser Lyon pour venir à Paris. Je ne quitterai jamais Lyon pour le PSG. Ce serait un manque de respect. » Voilà qui devrait rassurer le président Jean-Michel Aulas, attaché à sa capitaine qui a terminé sixième au classement du Ballon d’Or 2019.