OL : Paqueta encense Neymar et snobe brutalement Benzema

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Convoqué par Tite pour les matchs du Brésil contre la Colombie et l’Argentine, Lucas Paqueta a rendu un bel hommage à Neymar.

Souvent critiquée par les observateurs du championnat de France en raison de son irrégularité au PSG, la star Neymar reste adulée dans le vestiaire de la sélection brésilienne. Et pour preuve, à l’occasion d’une conférence de presse organisée avant le match du Brésil contre la Colombie dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, Lucas Paqueta a rendu un vibrant hommage au n°10 du Paris Saint-Germain.

On commence a être habitué à force de voir Lucas Paqueta en Ligue 1, mais quand même, quelle merveille 🤩pic.twitter.com/2SepMCoPgY — SporTalkers (@SporTalkers_) November 1, 2021

« Nous nous entendons très bien sur le terrain et en dehors aussi. Il me soutient toujours pour que je puisse jouer mon meilleur football. Neymar est une idole pour moi, c'est toujours spécial de jouer à ses côtés. Quand j'ai vécu des moments difficiles, il m'a dit qu'il fallait être patient, que j'étais un grand joueur » a apprécié Lucas Paqueta, encensant Neymar, avant de dire un mot sur ses prestations exceptionnelles à l’OL. « L'année 2021 a été merveilleuse pour moi, je suis très heureux de ce que je vis en ce moment avec Lyon et en sélection. Revêtir ce maillot (du Brésil) a toujours été un rêve pour moi ».

Ballon d'Or, Paqueta vote Lewandowski

En très grande forme depuis quelques mois, Lucas Paqueta a par ailleurs été interrogé sur ses préférences pour le Ballon d’Or 2021, un trophée que courtise Karim Benzema. Les supporters de l’OL risquent d’être déçus puisque Lucas Paqueta, qui milite pour un sacre de Robert Lewandowski, a totalement zappé le buteur du Real Madrid. « C'est difficile. D'après ce que j'ai vu, je voterais pour Lewandowski. C'est difficile car je crois que Jorginho a aussi fait une grande année. Le troisième... De mon point de vue, voici l'ordre : Lewandowski, Jorginho et les autres sont au même niveau » a lancé Lucas Paqueta, oubliant donc l’enfant de la ville dans laquelle il joue en la personne de Karim Benzema.