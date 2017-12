OL-OM : Njie n'a jamais regretté d'être parti de l'OL

Dans : OL, OM, Ligue 1.

C'est dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille, et sous le maillot de l'OM que Clinton Njie va retrouver Lyon dimanche. Evoquant sur le site de l'OL ses années lyonnaises, et son départ du club de la capitale des Gaules, l'attaquant est clair et net.

Chouchou des supporters de l'Olympique Lyonnais, ces dernier n'avaient pas apprécié que leur club préféré vende Clinton Njié à Tottenham au mercato 2015. Depuis, l'attaquant camerounais a déjà changé de club, son passage chez les Spurs ayant tourné au fisco, ce qui a poussé Njié à accepter l'offre de l'Olympique de Marseille. Même s'il est passé dans le camp rival, Clinton Njié a toujours un oeil attendri sur son club formateur. « Je suis arrivé très jeune au centre de formation. J’ai eu une progression très rapide. C’est grâce à L’OL qui a un savoir-faire incroyable dans le domaine de la formation. Ça a donc été facile pour moi de m’intégrer dans ce nouvel environnement. Je retiens beaucoup de positif durant mes années à l’OL, avoue l’attaquant de l’Olympique de Marseille, qui affirme ne pas avoir des remords deux ans après son départ pour Tottenham. Je ne regrette pas. C’est un choix que j’avais à faire. Le club était d’accord. Tout le monde pensait que c’était une bonne solution. J’ai acquis beaucoup d’expérience durant cette aventure à Tottenham. Ça m’a beaucoup servi pour la suite et ça me sert encore. Je n’ai donc pas de regret. »