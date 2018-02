OL-OM : Marseille progresse, pas l'OL... Alerte rouge à Lyon !

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Après trois défaites consécutives en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais sera très attendu sur la pelouse de Lille dimanche après-midi.

Mais pour les hommes de Bruno Genesio, le redressement passera également par une bonne performance sur la pelouse du Groupama Stadium contre Villarreal en Ligue Europa. L’objectif de ce match, retrouver une dynamique et un élan à un moment crucial de la saison, comme l’a expliqué Nicolas Puydebois sur le site Olympique-et-Lyonnais. De plus, l’ex-gardien de l’OL s’inquiète de voir une équipe comme l’OM progresser, contrairement aux Gones…

« On voit une équipe comme Marseille qui progresse. On a eu une très bonne période avec un cycle de six victoires d’affilée, trois victoires de suite en janvier et depuis rien. Le problème est que la dynamique à ce moment de l’année est cruciale. On rentre dans la dernière ligne droite. Les derniers matchs vont être compliqués, surtout s’il nous reste la Coupe de France et la coupe d’Europe. Il va falloir enchaîner, ça risque d’être très difficile » a lâché le consultant, persuadé que la mauvaise dynamique de l’OL doit vite s’interrompre pour ne pas compromettre sérieusement les différents objectifs du club cette saison.