OL : Nice piste Islam Slimani, l'énorme surprise

Dans : OL.

Sur le banc pour la réception de Brest samedi après-midi (1-1) lors de la première journée de Ligue 1, Islam Slimani a sauvé l’Olympique Lyonnais avec un but quelques minutes après son entrée en jeu.

Dans l’ombre de Memphis Depay à Lyon la saison dernière, l’international algérien doit maintenant composer avec le retour de prêt de Moussa Dembélé. Non retenu par l’Atlético de Madrid en raison du montant élevé de l’option d’achat, l’attaquant formé au PSG a les faveurs de Peter Bosz pour le moment. Et vraisemblablement, cette situation a donné des idées à l’OGC Nice, qui a tenté de recruter Islam Slimani à en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe. En quête d’éléments d’expérience pour compléter son mercato, le club azuréen a sondé l’OL afin de connaître la disponibilité de l’international algérien.

Nice veut des renforts d'expérience

Les détails des discussions entre Lyon et Nice n’ont pas filtré mais selon les informations du quotidien national, cette piste n’est plus vraiment active du côté du Gym, sans que l’on sache si c’est Lyon ou Islam Slimani qui a mis fin aux pourparlers. Quoi qu’il en soit, avec un but inscrit lors de la première journée de Ligue 1 contre Brest, l’ex-attaquant de Leicester et de l’AS Monaco devrait avoir sa chance lors des prochains matchs. En concurrence avec Moussa Dembélé, il aura sans doute un temps de jeu plus conséquent que la saison dernière. D’autant que l’Olympique Lyonnais disputera l’Europa League et ne compte pour l’instant que deux spécialistes au poste d’avant-centre. Cela a encore le temps de changer puisque Peter Bosz a fait savoir à sa direction qu’il aimerait beaucoup recruter l’avant-centre iranien du Zénith Saint-Pétersbourg, Sardar Azmoun. Mais le « Messi iranien » est estimé à près de 20 millions d’euros par le club russe, ce qui a considérablement refroidi l’Olympique Lyonnais, qui négocie par ailleurs la signature de Xherdan Shaqiri en provenance de Liverpool.