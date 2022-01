OL : Newcastle compte faire pleurer Lyon avec Sardar Azmoun !

Priorité de l’OL au mercato hivernal, Sardar Azmoun est également une cible de Newcastle, bien décidé à recruter le buteur du Zénith.

Les rumeurs liants Newcastle et Sardar Azmoun ne datent pas d’aujourd’hui, mais l’intérêt des Magpies pour le buteur iranien du Zénith Saint-Pétersbourg semble s’intensifier. En effet, à en croire les informations du Daily Mail, celui qui est la priorité de l’Olympique Lyonnais sur le marché des transferts va rapidement faire l’objet d’une offre de Newcastle. Les Magpies avaient jeté l’éponge, pensant que Sardar Azmoun était promis à l’OL. Mais devant le refus du club rhodanien de monter au-delà de 3 millions d’euros, Newcastle a repris espoir et a maintenant l’ambition de s’offrir l’attaquant du Zénith au nez et à la barbe de Lyon. Callum Wilson étant blessé au mollet, Newcastle est dans l’obligation de recruter un avant-centre cet hiver alors que le club est mal classé et se bat pour son maintien.

