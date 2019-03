OL : Ndombele vendu au Real, Zidane et Benzema font le forcing !

Dans : OL, Mercato, Liga.

Lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2023, Tanguy Ndombele ne devrait pas disputer une troisième saison consécutive dans la capitale des Gaules. Et pour cause, les prétendants s’accumulent et désormais, c’est le Real Madrid qui s’est positionné pour recruter le néo international français durant le prochain mercato. Effectivement, El Confidencial l’annonce ce mardi : le profil de l’ancien Amiénois plaît énormément à Zinedine Zidane, qui pourrait rapidement décider d’en faire l’une de ses priorités au poste de milieu relayeur.

Avec un budget énorme pour son mercato, Zinedine Zidane pourrait pousser Florentino Pérez à faire une offre à son homologue Jean-Michel Aulas. D’autant que le niveau de jeu de Luka Modric mais surtout de Toni Kroos inquiète depuis quelques semaines à Madrid. Par ailleurs, le média espagnol affirme que Karim Benzema a un rôle à jouer dans cette affaire. Suiveur attentif de l’actualité lyonnaise, l’ancien buteur rhodanien a vanté les qualités de Tanguy Ndombele auprès de ses dirigeants, et aurait dressé un portrait particulièrement élogieux de ce dernier. Reste maintenant à voir si Florentino Pérez a été convaincu, et si le président espagnol acceptera de passer à l’offensive dans ce dossier où Manchester City s’est déjà positionné.