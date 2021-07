OL : Ndombélé de retour à Lyon, la bombe du vendredi

Dans : OL.

Tottenham veut Houssem Aouar, et est prêt à renvoyer Tanguy Ndombélé à l'OL pour obtenir gain de cause. Jean-Michel Aulas réfléchit.

L’Olympique Lyonnais a beaucoup de mal à recevoir des offres pour Houssem Aouar, qui possède pourtant un bon de sortie. Suivi en Angleterre, notamment par Arsenal, Tottenham et même Manchester United, le numéro 8 de l’OL n’est jamais une priorité pour les clubs concernés. A moins qu’une bonne opportunité se présente. C’est en théorie déjà le cas puisque l’international français est loin d’avoir une mise à prix à 50 ME comme l’an dernier après son beau parcours en Ligue des Champions. Il serait désormais disponible pour 20 à 25 ME. L’occasion pour Tottenham d’effectuer une proposition assez surprenante. Selon ESPN, les Spurs ont tout simplement offert un billet de retour au Groupama Stadium à Tanguy Ndombele, pour faire venir en échange Houssem Aouar.

En 2019, le milieu de terrain qui avait explosé à Amiens avait rejoint le club londonien pour 60 ME, après une saison épatante avec l’OL. Sous José Mourinho, les choses s’étaient très mal passées et le milieu de terrain a toujours du mal à s’imposer à Tottenham. Pour le moment, le média spécialisé assure que Lyon n’a pas répondu à cette proposition, la volonté de Jean-Michel Aulas étant de récupérer du cash, et non pas un joueur avec un gros salaire en contrepartie. De son côté, Aouar serait en tout cas partant pour rejoindre un club comme Tottenham même s’il faut bien évidemment que tout le monde y trouve son compte. A l’heure actuelle, l’OL semble en tout cas beaucoup plus enclin à écouter les offres fermes, et la dernière vente de Melvin Bard à Nice pour 3 ME démontre que les dirigeants rhodaniens cherchent surtout à faire rentrer du cash plutôt que se lancer dans un échange qui renverrait Ndombélé à Lyon.