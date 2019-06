OL : Ndombele à Tottenham, le véritable prix dévoilé

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Du côté de l’Olympique Lyonnais, le départ de Tanguy Ndombele pour Tottenham se précise. En effet, chaque jour qui passe en ce mois de juin rapproche un peu plus l’international français des Spurs.

Et samedi soir, le média britannique Football-London annonçait carrément un accord tout proche entre les deux clubs pour un montant de 69 ME plus environ 15 ME de bonus. La réalité semble néanmoins différente puisque Soccer Link, très bien informé en ce mercato estival de 2019, a rétabli la vérité en dévoilant les véritables chiffres de l’opération.

A en croire les informations du média français, c’est un accord à hauteur de 62 ME plus environ 10 à 13 ME de bonus qui a été trouvé entre l’Olympique Lyonnais et Tottenham, soit un total d’un maximum de 75 ME. Une très belle somme pour un joueur recruté à moindre coût en provenance d’Amiens il y a deux ans, mais qui n’atteint donc pas les 85 ME bonus compris évoqués par les médias anglais. Reste maintenant à voir quand ce gros deal sera officialisé par le club rhodanien, qui a déjà vendu pour près de 50 ME bonus compris avec le transfert de Ferland Mendy au Real Madrid.