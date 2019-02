OL : Ndombele a le melon, Carine Galli accuse Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Après le revers de l’Olympique Lyonnais à Monaco dimanche soir, Jean-Michel Aulas n’a pas hésité à critiquer certains de ses joueurs sur les réseaux sociaux. Selon le président des Gones, quelques éléments se préoccupent davantage de leur futur transfert que de l’avenir à court terme de l’Olympique Lyonnais. Et ce mardi, L’Equipe dévoilait que Tanguy Ndombele était le principal joueur visé par le message énigmatique de Jean-Michel Aulas. Sur la Chaîne L’Equipe, Carine Galli a néanmoins volé au secours de l’international français, accusant clairement le patron de l’OL. Explications…

« Il vise des joueurs qui sont en difficulté comme Ndombélé mais enfin il y a quelques mois, il nous expliquait que Ndombélé avait potentiellement le même prix que Paul Pogba si l’OL était vendeur donc 100 ME. C’est lui qui passe son temps à mettre en avant ses joueurs et il a raison il veut évidemment en tirer le meilleur prix mais c’est lui aussi en ayant ce genre de propos qui fait croire ou persuade ses joueurs qu’ils sont déjà exceptionnels, ce qui n’est pas le cas et que ce sont pour l’instant des joueurs à fort potentiel » a confié dans des propos rapportés par Foot Radio.com, la journaliste. Jean-Michel Aulas aurait donc plus de responsabilité dans l'irrégularité des Gones que ce qu'il veut nous faire croire...