OL : Nabil Fekir décisif dans le mercato de Lyon ?

Par Corentin Facy

Le mercato d’Houssem Aouar est toujours au centre de toutes les attentions du côté de l’Olympique Lyonnais.

En fin de contrat en juin prochain, Houssem Aouar est courtisé sur le marché des transferts cet hiver. Cela tombe bien, l’Olympique Lyonnais est ouvert à un départ de son international français dès le mois de janvier afin de récupérer une indemnité de transfert, ce qui ne sera plus possible l’été prochain. Trois clubs sont très intéressés par le profil d’Houssem Aouar : l’AS Roma, l’AC Milan et le Bétis Séville. Les clubs italiens seraient enclins à payer un transfert à l’OL cet hiver afin de s’assurer la venue du joueur tandis que le Bétis est plus dans l’optique de convaincre Aouar de signer librement à Séville en juin prochain afin de récupérer le meneur de jeu lyonnais pour zéro euro. A en croire le site Fichajes, les dirigeants du Bétis utilisent en tout cas tous les moyens possibles pour faire venir Houssem Aouar.

Fekir veut convaincre Aouar de signer au Bétis

Le média croit savoir que l’état-major du Bétis Séville a missionné un certain Nabil Fekir dans le dossier Houssem Aouar. L’objectif du club andalou est très simple : profiter des excellentes relations entre l’ancien capitaine de l’OL et l’actuel milieu offensif des Gones afin de convaincre ce dernier de rejoindre le Bétis pour zéro euro à la fin de la saison et ainsi décliner les offres de la Roma et de l’AC Milan. Le Bétis aura bien besoin de cela car il faut bien le dire, les projets romains et milanais sont très attractifs pour Houssem Aouar, qui pourrait retrouver la coupe d’Europe en rejoignant ces deux clubs. Au contraire, le Bétis offre un projet différent à Aouar avec l’assurance de temps de jeu mais aucune garantie sportive quant au classement du Bétis en Liga ni à sa participation aux coupes d’Europe. Aouar va en tout cas devoir faire un choix et du côté de l’OL, on croise forcément les doigts pour un départ dans un club enclin à payer un transfert en janvier.