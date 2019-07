OL : Nabil Fekir bloque ce transfert à 9 ME au mercato

Dans : OL, Mercato, Rennes, LOSC.

Très utilisé par Bruno Genesio la saison dernière, Nabil Fekir risque de l’être un peu moins par Sylvinho.

Et pour cause, l’entraîneur brésilien a déjà prévenu qu’il souhaitait utiliser un 4-3-3 dans lequel il ne sera pas simple de faire de la place à l’international tricolore, lequel semble incapable d’évoluer sur un côté dans ce système de jeu. Ainsi, l’OL envisage une reconversion de son capitaine dans une position de relayeur. Un repositionnement qui devrait empêcher le récent 3e de Ligue 1 de boucler la venue de Benjamin André, valorisé à hauteur de 9 ME par Rennes.

En effet, Bilel Ghazi affirme que Lyon n’avancera pas sur le dossier du capitaine rennais tant que Nabil Fekir, qui ne croule pas sous les offres, est toujours dans son effectif. Ainsi, le LOSC aurait pris une longueur d’avance dans le dossier Benjamin André, et pourrait rafler la mise dans les prochains jours. Pour rappel, le club nordiste souhaite faire du milieu de terrain du Stade Rennais le successeur de Thiago Mendes, lequel a été transféré… à Lyon, pour la modique somme de 25 ME.