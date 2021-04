OL : Mourinho entre dans une incroyable danse

Dans : OL.

Considéré comme l'un des plus mauvais recrutements de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, Joachim Andersen pourrait finalement devenir une très bonne affaire financière.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais ne diront pas le contraire, lorsque Juninho a paraphé un contrat de prêt sans option d’achat de Joachim Andersen avec Fulham l’été dernier, ils n’ont pas pleuré. Arrivé à l’OL en provenance de la Sampdoria pour 25ME lors du mercato 2019, le défenseur international danois de 24 ans n’a rien montré de bon sous le maillot du club rhodanien, au point de finir sur le banc après quelques bourdes incroyables. Sous contrat avec Lyon jusqu’en 2024, Andersen a donc décidé en accord avec l’OL d’aller se refaire une santé en Premier League avec Fulham. Et c’est peu dire que ce prêt est une réussite, au point que l’on évoquait cette semaine l’intérêt d’abord de Leicester et Crystal Palace, puis de Manchester United et Chelsea, les deux géants anglais ayant même déjà pris des renseignements auprès de Jean-Michel Aulas afin de connaître les conditions d’un possible transfert du défenseur danois.

Ce samedi, le Daily Express ajoute un nouveau club à cette liste des candidats à la signature de Joachim Andersen. En effet, José Mourinho aurait convaincu les dirigeants de Tottenham de rapidement se positionner sur le cas du joueur de Fulham. Une réunion aurait eu lieu récemment entre des émissaires des Spurs et les représentants du joueur danois, et les deux camps seraient en « bons termes » selon le média anglais. Cependant, l’Express précise que le dossier Andersen est clairement lié à l’avenir de José Mourinho sur le banc de Tottenham, le Special One étant un chaud supporter du joueur sous contrat avec l’Olympique Lyonnais. Du côté de Jean-Michel Aulas, on doit regarder cela avec délectation, car cette concurrence va évidemment faire grimper le prix de Joachim Andersen, l’OL ayant visiblement renoncé à faire revenir ce dernier.