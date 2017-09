OL : Morel prolonge jusqu’en 2019

Dans : OL, Mercato.

Recentré cette saison, Jérémy Morel se montre plutôt à son avantage depuis qu’il a délaissé le côté gauche. L’ancien joueur de Lorient et de Marseille, qui hésitait sur son avenir cet été, a réglé désormais de manière définitive sa situation. L’Olympique Lyonnais a en effet annoncé que son défenseur avait prolongé son contrat jusqu’en juin 2019, soit une saison supplémentaire.

« Jérémy Morel fait partie des cadres sur lesquels l’Olympique Lyonnais compte pour entourer ses jeunes joueurs et pour leur apporter ses qualités et son expérience du haut niveau. La décision de Jérémy Morel de prolonger son engagement avec l'O.L. témoigne de son attachement au projet collectif du club », a expliqué le club rhodanien via un communiqué.