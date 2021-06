OL : Milan, Dortmund, ça se réveille pour Aouar

Dans : OL.

Ces derniers mois, les mêmes rumeurs reviennent en boucle en ce qui concerne Houssem Aouar, qui ne sera pas retenu par l’OL.

En effet, l’international tricolore est souvent associé à la Juventus Turin et à Arsenal, sans que les choses ne soient vraiment très avancées. En fin de contrat en juin 2023, Houssem Aouar dispose d’un bon de sortie accordé il y a un an par Jean-Michel Aulas. Celui-ci est toujours valable, ce qui laisse penser qu’Houssem Aouar ne sera plus un joueur de l’OL la saison prochaine. Mais dans quel club rebondira l’homme aux 7 buts en Ligue 1 cette saison ? Il semblerait que cela bouge enfin au sujet de son avenir. A en croire les informations de Foot Mercato, deux nouveaux prétendants se sont en tout cas manifestés afin de faire connaître leur intérêt à Houssem Aouar ainsi qu’à l’Olympique Lyonnais.

Milan rêve du ticket Aouar-Kamara

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que du très lourd s’intéresse au meneur de jeu de l’OL dans l’optique de la saison prochaine. Un temps intéressé par Florian Thauvin puis refroidi par le salaire XXL de l’ancien joueur de l’OM, le Milan AC est sur le coup pour recruter Houssem Aouar. Le club lombard apprécie les qualités techniques de l’international tricolore de Lyon et aimerait le recruter. Également intéressé par un autre joueur de Ligue 1, à savoir Boubacar Kamara, le club Rossoneri ne souhaite toutefois pas se ruiner et privilégie des bons coups à moins de 20 ME. Les négociations risquent donc d’être serrées avec Jean-Michel Aulas.

Le Borussia Dortmund sur le coup

Un autre cador européen a manifesté son intérêt pour Houssem Aouar : le Borussia Dortmund. Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions au terme d’une saison chaotique, le BVB a les yeux rivés vers la Ligue 1. Et pour cause, outre le profil d’Aouar, le club dans lequel évolue Erling Haaland cible également Jonathan Ikoné, champion de France 2021 avec Lille. Le Borussia Dortmund pourrait justement explorer les deux pistes et choisir au final la moins onéreuse. Une tactique qui ne devrait pas permettre à l’OL de faire monter les enchères de manière efficace. Reste maintenant à voir si la Juventus Turin reviendra dans la course, ou si l’avenir d’Houssem Aouar va finalement s’écrire entre l’AC Milan et le Borussia Dortmund…