OL : Messi se méfie de Lyon, un petit nom mais une grande équipe !

Dans : OL, Ligue des Champions, Liga.

On le sait depuis lundi midi, l’Olympique Lyonnais affrontera le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions.

Un adversaire redoutable pour le club rhodanien, d’autant que les partenaires de Samuel Umtiti ont fait de la C1 leur objectif n°1 cette saison. Largement favori, le Barça refuse néanmoins de prendre l’équipe de Bruno Genesio de haut avant cette double confrontation. A l’image de Lionel Messi, lequel s’est montré très prudent au moment de commenter le tirage au sort et son futur adversaire.

« Lyon est un tirage compliqué, bien que son nom ne soit a priori pas le plus clinquant. Il a tenu tête à Manchester City, l’une des meilleures équipes du monde. Ce sera difficile de passer, mais on verra bien. Nous avons Umtiti et plusieurs Français dans l’équipe, Malcom qui a joué en France... Nous aurons des références » a expliqué Lionel Messi, qui a reçu ce mardi son cinquième Soulier d’Or. Et qui sera, faut-il le rappeler, le danger principal du Barça face à l’OL en février prochain.