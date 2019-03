OL : Le fantôme de Memphis laisse place au vrai Depay, c'est juré !

Dans : OL, Ligue 1.

Tout comme au match aller, Memphis Depay a passé comme une ombre le match retour de Ligue des champions entre le FC Barcelone et l'Olympique Lyonnais, l'attaquant néerlandais de l'OL n'étant pas au niveau attendu pour ce double choc. Une absence qui évidemment relativise les propos récents de Memphis qui affirmait avoir dans la tête l'idée de rejoindre rapidement un grand d'Europe. Si ce dernier a probablement perdu quelques illusions sur le prochain mercato, du côté de l'Olympique Lyonnais on garde une confiance absolue concernant un joueur qui alterne le très bon et le très mauvais.

A la veille de Lyon-Montpellier, Bruno Genesio est lui clairement persuadé que Memphis Depay va rapidement revenir sur le devant de la scène et faire taire une fois de plus les critiques. « Memphis a beaucoup de confiance en lui. Il a forcément été déçu après Barcelone. Il faut qu'il continue à travailler. Il a suffisamment de caractère pour réagir. Le match de Barcelone ressemble à celui de Paris. On doit avoir la même réaction qu'après Paris », a prévenu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui sait qu'après la défaite de Lille contre Monaco l'OL peut faire une excellent affaire au classement. Mais pour cela il faudra oublier la déception de Barcelone et battre une formation de Montpellier capable de faire souffrir l'OL.