OL : Mercato, trophée, Juve… Garcia raconte son année rêvée

Pendant sa première conférence de presse de l’année, Rudi Garcia a évoqué ses envies pour le mercato et la fin de saison. Résultat, le coach de l’Olympique Lyonnais s’est montré ambitieux.

C’est un Rudi Garcia optimiste qui s’est présenté devant les médias ce jeudi. Alors que l’année 2019 avait terminé sur de mauvaises nouvelles, avec les graves blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais préfère positiver. Il faut dire que ses joueurs lui donnent déjà des motifs de satisfaction. « Ils sont bien, ils ont de l’énergie, ils ont travaillé pendant les vacances. On a démarré fort, on a remarqué qu’ils étaient affûtés. Ils ont profité de tout mais abusé de rien », s’est réjoui le technicien, qui leur a imposé une préparation physique.

Sans surprise, l’objectif est d’éviter l’hécatombe subie en première partie de saison. Celle qui oblige le club rhodanien à recruter les deux profils confirmés par Garcia. « Je ne suis pas très prolixe en la matière. J’ai un groupe, mon groupe doit savoir que je compte sur lui. Après les joueurs savent qu’on a eu des blessés, donc oui, on travaille sur ces postes. On cherche un joueur offensif et un latéral, a-t-il reconnu. C’est toujours un travail collégial. Le mercato de janvier est difficile, mais je crois qu’il y a eu de belles choses de faites à Lyon en janvier en termes de recrutement. »

La fin de saison idéale

Avec les deux renforts attendus, Garcia espère un Olympique Lyonnais compétitif sur tous les tableaux. Mieux, le coach des Gones rêve d’un titre et d’un exploit en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin. « Ce qu’on peut nous souhaiter c’est que les joueurs passent plus de temps sur le terrain et pas à l’infirmerie. Revenir sur le podium en Ligue 1 et faire l’exploit en Ligue des Champions. Et gagner un trophée parce que ça fait longtemps que l’OL n’en a pas gagné », a énuméré l’ancien coach marseillais avant d’affronter Bourg-Péronnas samedi en Coupe de France.