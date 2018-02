OL : Ménès applaudit Depay, mais n’oublie pas ce joueur qui fait très mal

Dans : OL, Europa League.

Dans un match où Villarreal a fait valoir sa maitrise technique, l’Olympique Lyonnais a démontré qu’il savait aussi déjouer ce genre de piège, et placer quelques flèches qui font très mal. Ainsi, l’OL s’est imposé 3-1 ce jeudi soir pour se mettre en position de force avant le match retour au Madrigal. Si Memphis est forcément l’homme phare d’une folle fin de match avec son entrée remarquée et son but de fou, Pierre Ménès n’oublie pas de souligner la performance d’un joueur qui a énormément pesé sur la défense espagnole. Il s’agit de Mariano Diaz, qui a lui aussi mis le feu avec sa hargne, sa puissance et son envie d’aller toujours provoquer. L’attaquant formé au Real Madrid aurait même pu faire encore plus mal avec un soupçon de malice.

« Après une première mi-temps équilibrée que les Espagnols auraient dû finir à dix si Mariano avait eu plus de vice sur la faute de Victor Ruiz, l’OL a frappé deux fois en trois minutes dès le début du second acte, par Ndombélé puis Fekir. Mais le Sous-marin jaune a de la ressource et la réduction du score signée Fornals à la conclusion d’un joli mouvement collectif a longtemps laissé penser que Lyon irait en Espagne dans une semaine avec un seul but d’avance. C’était sans compter sur l'homme qui ne marque que des buts venus d’ailleurs, aka Memphis Depay. Le batave à tatouages a lâché une prune de 30 mètres plein axe qui a terminé dans le petit filet d’un Asenjo médusé. Mariano Diaz, qui n’a pas marqué mais a terriblement pesé sur la défense espagnole, a également été très bon. Au final, c'est une belle soirée pour l’OL, qui a peut-être profité de cet intermède européen pour se remettre la tête à l’endroit pour la suite et la fin de la saison », a livré le consultant de Canal+, qui s’attend à un match retour féroce dans une ambiance chaude. Voilà qui promet.