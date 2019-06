OL : Mendy au Real, réponse définitive sous 72 heures !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

Jeudi, Ferland Mendy passait sa première visite médicale préalable à sa signature au Real Madrid, depuis Clairefontaine.

Mais contre toute attente, le club merengue a exigé une seconde visite médicale, plus approfondie, suite à un souci détecté à la hanche. L’OL, le Real et Ferland Mendy doivent donc encore patienter avant d’officialiser un transfert qui devrait atteindre 50 ME bonus compris. Mais le suspense pourrait bien prendre fin dans les trois jours à venir, si l’on se fie aux informations obtenues par le journal madrilène AS.

Effectivement, le média affirme que la seconde visite médicale de Ferland Mendy se déroulera le 12 juin, soit après le match de l’Equipe de France en Andorre, mardi. Désormais, il s’agit pour l’international français et le club merengue de désigner le lieu des examens médicaux. Pour l’heure, aucune décision définitive n’a été prise mais il y a de fortes chances que cela se déroule dans les locaux du Real Madrid. Dans 72 heures, on devrait donc en savoir plus au sujet du transfert de Ferland Mendy vers l’écurie de Zinedine Zidane…