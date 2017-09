OL : Memphis, trop cher pour ne pas jouer, la mise au point d’Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

La décision forte de Bruno Genesio de ne pas prendre Memphis Depay dans son groupe pour le match de championnat de samedi dernier face à Dijon a fait son effet.

Le joueur semble avoir compris cette mise à l’écart qui nécessite surtout une remise en cause de sa part, au niveau de ses performances et de son implication dans le collectif. En revanche, cela a créé une polémique lancée par SFR Sport, pour qui Jean-Michel Aulas et les hauts dirigeants rhodaniens n’auraient pas vraiment goûté cette initiative, et ne souhaiteraient pas voir de telles décisions se reproduire étant donné le coût investi pour faire venir l’ailier néerlandais. Bruno Genesio et Jean-Michel Aulas ont déjà démenti toute interférence à ce sujet, mais le président lyonnais a expliqué plus longuement sa manière de fonctionner dans les colonnes de Lyon Capitale.

« Bruno souhaitait absolument que Memphis vienne à Lyon car il l’apprécie. Cela m’a aidé dans ma détermination de le recruter, car c’est un investissement élevé. Mais je n’ai jamais dit et je ne dirai jamais à un entraîneur de faire jouer un joueur parce qu’il a coûté cher. Mon premier entraîneur, Raymond Domenech, avait cette perception et il l’a reconnu dernièrement. Bruno prend ses décisions en son âme et conscience. Vous savez que c’est le premier embêté s’il doit faire des choix dans un effectif qui est de qualité. C’est lui qui assume derrière la mauvaise humeur des joueurs ou au contraire l’explosion de certains jeunes », a livré le président lyonnais, qui laisse donc toute la gestion du groupe à son coach. Et à la vue de la réaction de Memphis Depay, qui a annoncé sa détermination à retrouver son meilleur niveau, cette décision forte a été plutôt bien assumée.