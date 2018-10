OL : Memphis réclame le respect ? Alain Roche le détruit

Dans : OL, Ligue 1.

Suite à la virulente sortie médiatique de Memphis Depay du côté de l'Olympique Lyonnais, Alain Roche est clairement tombé sur l'attaquant néerlandais.

« Je ne me sens pas toujours comme un joueur respecté. Je fais le job à chaque fois, je suis fort mentalement. Je dois accepter les décisions du coach. Mais je mérite mieux que ça. Je devrais jouer à chaque match ». Samedi, après le succès du club rhodanien à Angers (2-1), Memphis Depay a remis en cause les choix de Bruno Génésio. Remplaçant, l'ancien de MU a pourtant changé le cours du match après son entrée en jeu en délivrant une passe décisive pour Aouar et en marquant le but de la victoire. Primordial pour son équipe, avec laquelle il a notamment marqué 14 buts en championnat cette année, Memphis ne doit pourtant pas se placer au-dessus de l'institution lyonnaise et de ses coéquipiers, selon Alain Roche.

« Memphis ? Je ne remets pas en question son entrée en jeu. Mais sa sortie médiatique n'a pas lieu d'être ! Ce qui m'embête un peu, c'est quand on parle de respect, il est arrivé avec 10 jours de retard à la reprise... C'est beaucoup. Ça se fait pas. Les choix tactiques du coach, il faut les respecter aussi. Il y a un entraîneur. Après, c'est bien qu'il soit entré dans cet état d'esprit-là. Mais qu'il ait au moins un peu de retenue dans ses propos... », a lancé, sur le CFC, le consultant parisien, qui estime donc que Memphis ferait bien de se montrer exemplaire avant de demander du respect. Donc acte.