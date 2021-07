OL : Memphis est parti, l'avis brutal de Bosz

Dans : OL.

Memphis Depay est désormais à l'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers du Barça. Du côté de Lyon, à l'image de ce qu'avait dit Juninho, Peter Bosz avoue qu'il était probablement temps de tourner la page.

« Memphis a fait son temps à Lyon ». Le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais n’avait pas été tendre au lendemain de la 38e journée de Ligue 1 en évoquant le départ libre de Memphis Depay. Pour Juninho, il était clair que l’attaquant néerlandais ne méritait finalement pas que l’OL fasse des folies pour le conserver, même si son refus de prolonger a forcément coûté pas mal d’argent au club de Jean-Michel Aulas. Avant même que Peter Bosz devienne entraîneur de Lyon, le cas Memphis était donc réglé, et visiblement le coach néerlandais n’est pas non plus touché par l’absence de son compatriote dans son effectif.

Interrogé par Le Progrès, en marge du stage de l’Olympique Lyonnais en Espagne, Peter Bosz estime que ce départ de l’attaquant pour le FC Barcelone va permettre à d’autres joueurs à se faire une place. « Memphis n’est plus là, il n’est plus là. Si je regarde en arrière c’est juste pour apprendre quelque chose, Memphis n’est plus là, mais on a des très bons joueurs, qui vont peut-être être meilleurs parce que Memphis était très dominant dans le jeu, et il y aura peut-être un peu plus de place pour eux, on verra », a expliqué le technicien lyonnais, qui est persuadé que son effectif actuel peut permettre de faire oublier Depay. Moussa Dembélé, reboosté par Jean-Michel Aulas, Juninho et Peter Bosz, sait qu'il peut désormais avoir toute la place qu'il veut au coeur de l'attaquant de l'OL, ce qui n'était pas réellement le cas lorsque Memphis était là.