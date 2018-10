OL : Memphis Depay est-il le fils caché de Jean-Michel Aulas ?

Dans : OL, Ligue 1.

Même s'il traverse un petit passage à vide, Memphis Depay est clairement un joueur qui compte à l'Olympique Lyonnais, l'attaquant néerlandais ayant largement contribué à la place de 3e arrachée la saison passée par le club de Jean-Michel Aulas. Arrivé à l'OL au mercato d'hiver 2017 moyennant 16ME plus 9ME de bonus, Memphis Depay est parfois considéré comme le chouchou du président de Lyon.

Sur le site de L'Equipe, Jean-Michel Aulas admet avoir une relation très spéciale avec un attaquant dont il apprécie le caractère et l'attitude. « Nous avons une relation de confiance dans les moments difficiles comme plus faciles. Certains disent qu'il est le joueur du président, mais ce n'est pas vrai. Il a une histoire un peu freudienne avec un problème de papa. J'ai donc essayé non pas d'avoir une relation de président à joueur mais d'avoir une écoute particulière. Il n'a pas le fond qu'on lui prête. C'est quelqu'un de très humain, qui a des choses à prouver, et pas seulement dans le foot. Et on lui fait confiance. Au moment de son retard cet été à l'entraînement, j'ai beaucoup parlé avec lui par WhatsApp pour lui dire qu'il fallait qu'il sorte grandi de cette opération. Et même s'il pensait avoir raison, il devait intégrer que c'était un joueur exceptionnel et que nous comptions sur lui pour les autres aussi. Il a peut-être des raisonnements qui peuvent paraître particuliers au début, mais quand on connaît son parcours, ça s'explique totalement. Je l'apprécie vraiment », avoue le président de l'Olympique Lyonnais, qui espère que l'international néerlandais fera son bonheur ce dimanche soir face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes.