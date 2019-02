OL : Memphis Depay annonce du changement

Dans : OL, Ligue 1.

Remplaçant au coup d’envoi face à Monaco malgré l’absence de Nabil Fékir, Memphis Depay est rapidement entré en jeu en raison des pépins physiques de Martin Terrier. Cela ne lui a pas plus réussi, puisque l’ailier lyonnais ne s’est pas montré en évidence, et a même manqué un pénalty qui aurait pu permettre à son équipe d’espérer ramener un point de Louis-II. Une sale période donc pour le Néerlandais, qui ne trouve plus le chemin des filets et ne parvient plus à faire des différences. Mais à l’image de sa prise de responsabilités pour tirer le pénalty, l’ancien de Manchester United n’est pas du genre à douter. Et il l’a bien fait comprendre par un message dont il a le secret sur les réseaux sociaux.

« C'est un résultat difficile, surtout après avoir raté un penalty pour revenir dans le match. C'est une semaine frustrante pour moi mais en tant qu'équipe, on ne lâchera jamais ! Ceux qui me connaissent savent que les choses vont changer. Dans des tempêtes comme celle-ci, les gens se perdent et s'inquiètent mais moi je mets mes doutes entre les mains de Dieu parce qu'il sait ce qu'il fait. Je penserai à ce soir encore quelques fois mais ensuite je me concentrerai sur le travail, il y a un match qui nous attend mercredi », a prévenu Memphis Depay, totalement persuadé que le vent va finir par tourner et qu’il va de nouveau être décisif pour son équipe. En tout cas, si Bruno Genesio peut avoir un doute sur le rendement de son attaquant, ce dernier affiche toujours une confiance totale en ses capacités.