OL : Memphis comparé à Neymar et Mbappé, ça fait très mal

En l’absence de Nabil Fékir, Memphis Depay était attendu comme l’élément déclencheur de l’Olympique Lyonnais ce mardi face à Barcelone.

Cela n’a clairement pas été le cas. Et si les joueurs de Bruno Genesio ont répondu aux attentes dans un match serré, le Néerlandais n’a pas su faire des différences, ni porter le danger. La barre des 1300 minutes sans marquer a été franchie à cette occasion, et cela commence à faire beaucoup même pour ses soutiens les plus fidèles. C’est le cas de l’entraineur rhodanien, qui a toujours assuré sa confiance en l’ancien de Manchester United ces derniers temps. Surtout que ses grandes phrases prononcées dans les médias néerlandais lui faisaient afficher des ambitions importantes pour l’avenir. Mais selon L’Equipe, le ressort a été cassé face au Barça, et Genesio a été déçu par sa prestation. Et le quotidien sportif d’en rajouter une couche sur cette incroyable disette offensive.

« Quand le plus gros salaire de l’effectif a un rendement inférieur à celui de Terrier, cela devient un souci majeur. On n’imagine pas Neymar ou Mbappé rester plus de trois mois muet au PSG... Et à l’OL, Depay possède ce statut de tête de gondole qui suscite des attentes », annonce ainsi L’Equipe, persuadé que Bruno Genesio va finir par mettre son attaquant sur le banc de touche, contre Monaco ou face à Caen, histoire de lui faire comprendre qu’il faut se secouer les puces pour être à la hauteur des espérances placées en lui.