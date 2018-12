OL : Même le Barça a peur de l'OL, Aulas avait donc raison

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

« Lyon est ce qui se fait de mieux en ce moment dans cette Ligue des champions. Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui vont tomber contre nous ». Avant le tirage au sort des 8es de finale de la C1, Jean-Michel Aulas montrait les muscles et affirmait que l’OL était de nouveau un grand d’Europe. Alors, qu’en pense le FC Barcelone, qui affrontera l'équipe de Bruno Genesio en février prochain ? Interrogé au sujet de l’actuel 3e de Ligue 1, l’entraîneur catalan Ernesto Valverde a reconnu qu’il s’attendait à tout sauf à une partie de plaisir face à Lyon. La double confrontation face à Manchester City semble notamment raisonner comme un avertissement…

« Lyon est une équipe très dangereuse. Lorsqu'ils ont des espaces, ils se déploient très bien et sont rapides. Je crois qu'on devra faire un peu attention. Cela prouve qu'ils sont difficiles à battre. On ne doit pas être trop confiants. Nous devons simplement bien nous préparer pour ce rendez-vous » a expliqué le coach barcelonais, qui peut compter sur des cadres en pleine forme ces dernière semaines. On pense notamment à Lionel Messi, lequel empile les buts en ce moment. Et que l’OL devra évidemment surveiller comme le lait sur le feu.