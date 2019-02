OL : Martin Terrier jure fidélité à Lyon, le mercato n'existera pas

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Ayant signé à l'Olympique Lyonnais au mercato d'hiver 2018, mais étant resté à Strasbourg jusqu'à la fin de saison passée, Martin Terrier n'a rejoint le club rhodanien que l'été dernier. Et s'il lui a fallu un peu de temps pour digérer ce transfert à 15ME, l'attaquant international Espoirs commence à démontrer que Florian Maurice ne s'est pas trompé en négociant sa signature à l'OL. Mis en valeur mardi soir contre le FC Barcelone, notamment grâce à une frappe spontanée qui a hélas été détournée sur la transversale par le gardien de but du Barça, Martin Terrier a déjà tapé dans l'oeil de quelques clubs. L'Equipe affirme ainsi ce jeudi que Newcastle, Fulham et Wolfsburg étaient déjà venus taper à la porte de Jean-Michel Aulas en janvier dernier.

Mais l'agent de l'attaquant lyonnais a clairement fait savoir qu'un départ de l'OL n'était pas du tout au programme alors que le joueur de 21 ans a encore un peu plus de trois ans de contrat. « L’objectif, c’est de réussir à Lyon. Il est très bien intégré dans le groupe, dans la ville. Son avantage, c’est d’avoir signé en janvier 2018. Il a côtoyé Tousart et Aouar en Espoirs et ils lui ont dit à quoi s’attendre pour une première année », a indiqué le représentant de Martin Terrier, Paul Schianchi, lequel n’envisage donc pas un départ de ce dernier lors du prochain marché estival des transferts. Les clubs intéressés sont d'ores et déjà prévenus, Jean-Michel Aulas ne lâchera pas un attaquant sur lequel il place de gros espoirs à l'heure où cela pourrait bouger dans ce secteur à Lyon.