OL : Mariano, Myziane... Genesio a vu des « choses agaçantes »

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, après la victoire contre l'ESTAC (5-0) : « On a bien fait le boulot. En première, on a eu beaucoup de déchet technique. On avait le match de jeudi dans les jambes. Mais on a su être efficace, et on a fait la différence en deuxième mi-temps tout en gérant la fin de match. Les joueurs ont répondu présents mentalement. Ce type de match contre une équipe plus faible, on avait du mal à le gagner l'an dernier. C'est important d'enchaîner les victoires pour recoller au peloton de tête. On accumule de la confiance. Il y a de bons joueurs dans le groupe, l'état d'esprit est là pour certains. Les remplaçants qui ont peu de temps de jeu répondent présents à chaque fois. C'est bon signe. Mais j'ai vu des choses agaçantes sur le penalty de Memphis, réclamé par Mariano alors que Depay était le numéro un. Et un geste d'humeur de Myziane en fin de match sur le but de Mariano... Je n'aime pas ce genre d'attitude. Il faut penser à l'équipe ! », a-t-il déclaré sur OL TV.