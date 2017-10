OL : Mariano Diaz ne sera jamais Lacazette, et alors ?

Dans : OL, Ligue 1.

Déjà auteur de 8 buts en 10 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison, Mariano Diaz commence à se faire une place de choix dans le cœur des supporters rhodaniens.

Remplacer Alexandre Lacazette n’était pas une chose aisée pour un joueur n’ayant marqué que 5 buts en professionnels avec le Real Madrid. Mais après trois mois de compétition, forcé de constater que Mariano Diaz relève le défi avec panache. Même si son style n’a pas grand-chose à voir avec l’international français, l’ancien buteur de l’équipe réserve du Real Madrid brille à Décines. Interrogé par le site Olympique-et-Lyonnais, l’ancien joueur de l’OL Joseph-Désiré Job est satisfait des premiers mois de Mariano Diaz dans le Rhône. Surtout, il refuse de le comparer avec Alexandre Lacazette. Selon lui, cela n’aurait pas beaucoup de sens.

« On ne peut pas le comparer avec Lacazette. Mariano vient d’une autre équipe, d’un autre monde. On ne peut pas lui demander en deux, trois mois d’acquérir exactement la même physionomie de jeu que l’avant-centre typique lyonnais qui sort du cru. Il faudra forcément un peu de temps, lui a d’autres qualités. Il lui faudra un peu de temps pour qu’il y ait une complicité avec Nabil Fekir par exemple. Mais ça commence déjà à prendre, comme on a pu le voir contre Monaco. Je ne dis pas qu’il y aura la même complicité qu’avec Alexandre Lacazette, il ne faut pas s’attendre à ça, mais il y en aura une, c’est sûr » estime l’ancien international camerounais, qui a porté les couleurs de l’OL durant deux saisons (1997-1999). S’il continue à se montrer aussi efficace sur la durée, alors personne n’ira reprocher à Mariano Diaz de ne pas avoir le même style de jeu qu’Alexandre Lacazette à Lyon, personne…