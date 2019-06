OL : Mariano Diaz de retour à Lyon, l'incroyable rumeur

Dans : OL, Mercato, Liga.

Le mercato d'été va débuter cette semaine et déjà les rumeurs s'intensifient que ce soit à l'Olympique Lyonnais ou ailleurs. Mais ce lundi, c'est d'Espagne que sort une information qui semble très étonnante, même si à la base elle paraît se fonder sur une vraie décision du Real Madrid. Car c'est une évidence, un an après avoir quitté l'OL pour retourner au Real Madrid, qui avait une priorité de rachat, Mariano Diaz n'a pas donné satisfaction aux Merengue. Et un départ de l'attaquant est d'ores et déjà évoqué dès ce marché des transferts 2019, même si Mariano Diaz a encore quatre ans de contrat avec le Real Madrid.

Pour Don Balon, les offres sont déjà nombreuses sur le bureau de Florentino Perez afin d'accueillir Mariano Diaz. En effet, Valence, Séville, le Bétis, Porto, l'Ajax et .... l'Olympique Lyonnais seraient déjà sur les rangs pour faire venir l'attaquant lors du mercato. Reste que sauf si le Real Madrid accepte un prêt de son joueur, le prix affiché pour Mariano Diaz, à savoir 30ME, est clairement excessif, ce dernier n'ayant pas réellement progressé depuis son transfert de Lyon à Madrid l'été dernier pour 21,5ME. Juninho et Sylvinho ont désormais les commandes du mercato rhodanien, et ils devront trancher dans ce dossier comme dans d'autres.