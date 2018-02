OL : Mariano jette le trouble sur son avenir en une phrase

Dans : OL, Ligue 1, Liga.

De nouveau buteur face à Monaco ce week-end en championnat, Mariano Diaz ne déçoit pas depuis son arrivée à l’OIympique Lyonnais.

Attaquant efficace et généreux dans l’effort, l’ancien buteur du Real Madrid a même tapé dans l’œil de Julen Lopetegui, qui songe sérieusement à lui pour le Mondial 2018 avec l’Espagne. Interviewé par AS, Mariano Diaz est justement revenu sur son départ du Real Madrid… en révélant que le club merengue avait encore « un pourcentage des droits » du joueur, sans pour autant entrer dans les détails (qu’il ignore peut-être).

« Zidane m’a dit qu’à Lyon, je pouvais jouer et montrer quel attaquant j’étais. Il m’a également souhaité bonne chance. Il a bien parlé de ce club, de la Ligue 1, du fait que je pourrais m’améliorer en France. Je n’ai aucune rancœur envers Zidane, je le remercie pour tout. Je crois qu’il n’y a pas de clause de rachat dans mon contrat. Mais je sais que le Real Madrid a un pourcentage des droits me concernant. Mais je suis un joueur de l’OL à 100% » a confié l’attaquant de l’Olympique Lyonnais afin de rassurer les supporters rhodaniens. Il sera néanmoins intéressant de voir si des informations plus précises filtreront à ce sujet dans les prochaines semaines…