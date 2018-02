OL : Marcelo envoie un message fort après le derby

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

La performance de l’OL contre Saint-Etienne lors du derby de dimanche ne restera pas dans les annales. Et l’égalisation des Verts dans le temps additionnel a gâché une fête qui en était déjà pas vraiment une à la vue de la performance moyenne des hommes de Bruno Genesio. Critiqué ces dernières semaines, Marcelo a pourtant réalisé un très bon match contre Robert Beric et sa bande. Devant les médias, le Brésilien est revenu sur la contre-performance de l’OL. Un match qu’il préfère « oublier » pour « avancer ».

« Il faut oublier ce match et regarder vers l'avant. On ne peut pas revenir en arrière. Il faut continuer à travailler. Je n'ai jamais baissé les bras dans ma vie et je ne vais pas commencer aujourd'hui. Les bons moments vont revenir. On doit poursuivre nos efforts » a expliqué l’ex-défenseur de Besiktas avant de parler du rythme effréné du calendrier lyonnais. « Il faut bien récupérer psychologiquement. C’est très important car on est sur un gros rythme et cela joue sur le physique. Il faut savoir se surpasser pour atteindre nos objectifs. Chaque joueur a des responsabilités et cela ne dépend pas de l'âge. On doit tous se responsabiliser ». Prochain match pour l’OL dans ce calendrier très chargé : jeudi soir sur la pelouse de Caen en quart de finale de la Coupe de France.