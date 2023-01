OL : Malo Gusto enfin secoué à Lyon !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Recruté l’été dernier en provenance du Havre, Saël Kumbedi profite de la blessure de Malo Gusto pour enchainer les matchs avec l’OL.

Malgré les performances en demi-teinte de l’Olympique Lyonnais ces dernières semaines, un joueur parvient à tirer son épingle du jeu. Il s’agit à la surprise générale de Saël Kumbedi, lequel a profité de la blessure de Malo Gusto pour s’imposer au poste de latéral droit ces derniers temps. Face à Nantes mercredi, il a même livré son meilleur match aux yeux de son entraîneur Laurent Blanc, qui apprécie sa progression. « Il a été bon. Je peux dire qu’il a de la vitalité à revendre. Défensivement, il avait un sacré joueur face à lui qui va vite, qui est bon dans les espaces et il l’a bien maitrisé. Il a su maitriser défensivement son adversaire et amener offensivement ce qu’il est capable d’amener. Il a peut-être fait son meilleur match » a apprécié Laurent Blanc mercredi soir. De quoi concurrencer Malo Gusto lorsque le titulaire habituel de l’OL à ce poste sera de retour ?

Saël Kumbedi fait sensation à l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par S.kumbedi (@s.kumbedi)

Pour le site Olympique & Lyonnais, il est clair que la concurrence entre Saël Kumbedi et Malo Gusto risque de faire des étincelles dans la capitale des Gaules lors des prochaines semaines. « Saël Kumbedi représente l’avenir même si le contrat de seulement trois ans signé cet été peut interpeller (…) depuis quatre matchs, il a montré qu’il avait tout d’un vieux briscard malgré sa précocité. Il y a forcément l’insouciance de la jeunesse pour ces débuts mais le champion d’Europe U17 a montré qu’il n’était pas impressionné » apprécie le média, qui ose par ailleurs la comparaison avec un certain Ferland Mendy, qui a lui aussi débarqué à l’OL en provenance du Havre avant de s’imposer à Lyon puis de goûter à l’Equipe de France et rejoindre le Real Madrid.

On n’ira pas trop vite en promettant ce destin fabuleux à Kumbedi. Mais si déjà, il peut faire le match avec Malo Gusto, nul doute que cela sera positif pour l’Olympique Lyonnais, qui dispose de deux excellents joueurs à ce poste de latéral droit. Et ce ne sera pas un mal non plus pour le joueur formé à l'OL, qui manquait de concurrence ces derniers mois depuis le départ de Léo Dubois, et pouvait jouer sans la crainte de perdre sa place. Une pression qui pourrait donc lui permettre de donner le meilleur de lui-même dans les prochains mois.