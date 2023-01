OL : Malo Gusto à Chelsea, Lyon attend une offre record !

Dans : OL.

L'OL devrait vivre une fin de mercato hivernal animée. Si des arrivées sont annoncées, des départs pourraient aussi avoir lieu.

Lyon vit une crise de résultats importante depuis le début de la saison. Laurent Blanc compte voir son effectif être renforcé en cette fin de mercato, alors que Jean-Michel Aulas et John Textor vont prendre les choses en main. S'il est encore difficile de mettre des noms sur les futures recrues, l'OL n'est pas non plus à l'abri de faire quelques ventes express. Romain Faivre ou encore Karl Toko-Ekambi sont en instance de départ et n'imaginent plus leur avenir dans le Rhône. En plus des deux premiers joueurs cités, Malo Gusto pourrait aussi quitter le navire malgré l'envie de l'OL de le conserver.

Chelsea fonce sur Malo Gusto, offre XXL à venir ?

Selon les informations de L'Equipe, Chelsea est très intéressé par le recrutement du latéral lyonnais. Le club londonien, très actif cet hiver, est prêt à passer à l'action dans les prochaines heures pour convaincre l'OL de lâcher sa pépite. En fin de contrat en 2024, Malo Gusto est estimé à 40 millions d'euros par la direction des Gones. L'objectif est une vente l'été prochain, l'OL étant conscient de la perte que serait Gusto pour son effectif actuel. Difficile cependant d'imaginer Lyon ne pas ouvrir des négociations en cas de très grosse offre de Chelsea, qui ne regarde pas trop sur la dépense ces derniers temps. Outre Chelsea, Newcastle est également sur les rangs pour recruter Malo Gusto. Le joueur de 19 ans ne devrait donc pas faire de vieux os dans le Rhône et devrait rapporter une belle somme à son club formateur. Un moindre mal pour les finances de l'OL, qui affrontera Chambéry ce samedi en seizième de finale de la Coupe de France. Un match très important pour la suite de la saison lyonnaise.