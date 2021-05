OL : Lyon vise une révélation de L1 pour oublier Depay

Dans : OL.

Toujours en quête de jolis coups sur le marché des transferts, l’Olympique Lyonnais pourrait piocher dans un club de Ligue 1 pour renforcer son attaque.

Pour l’instant, le club rhodanien a déjà bien avancé sur son recrutement. Puisqu’avant même l’ouverture du mercato, l’OL aurait déjà sécurisé deux joueurs, à savoir Damien Da Silva (Rennes) et le Brésilien Henrique (Vasco de Gama). Autant dire que le secteur défensif est plus ou moins bouclé en vue de la saison prochaine. Désormais, le gros chantier va se situer en attaque. Sachant qu’un joueur comme Memphis Depay va faire ses valises en fin de saison, pour potentiellement rejoindre le Barça en juillet, Juninho est à la recherche d’un nouvel attaquant. Pour remplacer le capitaine néerlandais, le directeur sportif visera sûrement un attaquant européen expérimenté. Ou pas, puisque selon les informations du 10 Sport, Lyon s’intéresse de près à Randal Kolo Muani.

Kolo Muani, un dossier avec beaucoup de concurrence

Révélation de la saison du côté de Nantes, l’attaquant de 22 ans a marqué huit buts et délivré huit passes décisives en 36 matchs de championnat. De belles statistiques pour celui qui va disputer la phase finale de l’Euro Espoirs avec l’équipe de France de Sylvain Ripoll. Avant cela, il cherchera à maintenir son club dimanche en battant Montpellier à La Beaujoire. Mais la suite de sa carrière, le buteur devrait la poursuivre loin de son club formateur. Si Waldemar Kita a tenté de le prolonger au cours des dernières semaines, Kolo Muani a poliment refusé. Sous contrat jusqu’en 2022 avec Nantes, le jeune espoir a surtout envie de passer un cap. À Lyon, ou bien à l’étranger. Puisque d’après Sky Sports, l'Eintracht Francfort, Southampton et Crystal Palace veulent aussi le Canari. Si Juninho est vraiment motivé à l’idée de recruter Kolo Muani, et histoire de dominer la concurrence, Jean-Michel Aulas devra sûrement sortir un chèque d’une dizaine de millions d’euros. Potentiellement une bonne affaire, surtout que le Nantais peut aussi jouer sur un côté, au moment où Karl Toko-Ekambi est lui aussi annoncé sur le départ chez les Gones...