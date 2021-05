OL : Lyon vise le podium, Cherki est chaud

Dans : OL.

Rayan Cherki, attaquant de l’OL, après son premier but en L1 et la victoire à Monaco (3-2) : « Il y a eu beaucoup d’intensité dans ce match. On a bien débuté sur les dix premières minutes, puis on s’est relâché un peu. En deuxième période, on est revenus avec d’autres intentions, et ça a payé au final. Dans le vestiaire, on s’est dit qu’il fallait tout donner. Il n’y avait pas de calculs à faire, il fallait juste donner notre maximum. On avait à coeur de prendre notre revanche contre Monaco après la défaite en Coupe de France il y a quelques jours. La mission est remplie ! Je suis heureux de marquer un but en L1, surtout ce but de la victoire. J’espère que plein d’autres buts vont venir pour moi et pour l’équipe. L’équipe a fait énormément d’efforts pour gagner. Il reste trois matchs, ce sera trois finales ! On veut marquer le maximum de points pour être sur le podium. On fera les comptes à la fin, mais on va se battre jusqu’au bout », a-t-il déclaré sur Canal+.