OL : Lyon veut recruter un ancien capitaine de L1 !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, LOSC.

Recruté par le FC Séville en provenance de Lille l’été dernier pour 14 ME, Ibrahim Amadou peine à s’imposer en Andalousie. Utilisé à seulement 17 reprises en Liga la saison dernière, l’ancien capitaine des Dogues ne fait pas l’unanimité. Et comme son partenaire Joris Gnagnon, pisté par Marseille, il pourrait revenir en Ligue 1 au mercato. C’est tout du moins ce que nos confrères d’Estadio Deportivo indiquent, affirmant que deux formations hexagonales sont sur les rangs pour le rapatrier.

Il s’agit de Lille, son ancien club, où il a laissé un excellent souvenir… et de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien recherche activement un défenseur central rapide et plutôt jeune pour concurrencer Marcelo. Le natif de Douala, 26 ans, coche les cases avec une expérience importante en Ligue 1. Reste maintenant à savoir si du côté du FC Séville, on souhaite vraiment se séparer d’un joueur jugé comme prometteur il y a encore un an. Et si oui, pour quel prix. Pour rappel, dans ce secteur de jeu, Séville s’est déjà offert Diego Carlos en provenance de Nantes il y a quelques jours.