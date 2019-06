OL : Lyon va se renforcer en Bundesliga au mercato

Dans : OL, Mercato, Bundesliga, Foot Europeen.

Ces dernières saisons, l’Olympique Lyonnais continue de se spécialiser dans la post-formation.

Recruter des jeunes à bas prix, les faire progresser, avant de les vendre au prix fort dans de grands clubs européens… Voilà la nouvelle mode au sein du club rhodanien. En plus de s’appuyer sur un centre de formation performant, l’OL pioche donc aussi des espoirs à l'extérieur. Le meilleur exemple est celui de Ferland Mendy, recruté au Havre pour 5 ME en 2017 et vendu au Real Madrid cet été pour 48 ME. Autant dire que Lyon ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Pas étonnant donc de voir que la formation de Jean-Michel Aulas s’intéresse à une pépite du RB Leipzig.

Selon L’Equipe, « l'attaquant Nicolas Fontaine est tout proche de quitter le pensionnaire de Bundesliga pour rejoindre l'Olympique Lyonnais ». Sous contrat jusqu'en 2021 avec le Rasen Ballsport, le joueur de 19 ans arriverait gratuitement, même si Leipzig aurait intégré des bonus et un intéressement à la revente dans cette transaction. Courtisé par l’OL depuis 2016, avant son passage de l’Evian-TG en Allemagne, l'international français viendra donc renforcer la réserve de l’OL, avant d'intégrer potentiellement l’effectif pro de Sylvinho ensuite.