OL : Lyon va refaire le coup et tout exploser au mercato

Dans : OL, Mercato.

Alors que la saison 2019-2020 ne débutera que dans un mois, l’Olympique Lyonnais a déjà bien avancé dans son recrutement.

Le marché des transferts n’a ouvert ses portes qu’il y a trois semaines et demi, mais le club rhodanien a déjà plus ou moins bouclé son mercato. En effet, avec deux départs majeurs et quatre arrivées, l’OL a bien façonné son effectif pour la saison prochaine. En plus d’avoir compensé les transferts de Ndombele et de Mendy avec les venues des anciens Lillois Thiago Mendes et Youssouf Koné, la formation de Jean-Michel Aulas dispose, pour l’instant, d’une balance positive avec 113 ME de ventes pour 39 ME d’achats. Des arguments qui suffisent au bonheur de Bilel Ghazi, surtout que l’OL peut compter sur ses recrues dès la préparation estivale.

« Oui, l’OL a réussi son mercato. Car il répond au cahier des charges. Il y avait deux priorités de recrutement. Une sentinelle, ça a été fait avec Mendes. La seconde, c’est un défenseur central, ça arrive. Lyon s’apprête donc à réussir ses deux principales missions. Il y avait aussi la nécessité de vendre, ça a été fait assez rapidement avec Mendy et Ndombele. Et ces départs ont été palliés : Koné arrive de Lille, Lucas est là. Un affaiblissement ? En 2017, on se posait des questions avec les départs de Lacazette et Tolisso, et les arrivées de Mendy et Ndombele, deux joueurs de L2. Et deux ans plus tard, ce sont deux des plus grosses ventes de l’histoire de l’OL. Lyon se trompe rarement sur ses paris, donc ce flair peut encore marcher », a détaillé, sur La Chaîne L’Equipe, le journaliste, qui pense que le Lyon du duo Juninho - Sylvinho a tout pour retrouver le devant de la scène en Ligue 1 et en Champions League.