OL : Lyon, une équipe extraordinaire et un top coach selon Thomas Tuchel

Thomas Tuchel a été interrogé, en marge de la victoire du Paris Saint-Germain contre Montpellier, sur le 0-0 obtenu par l'Olympique Lyonnais contre le FC Barcelone en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et cela a été encore une fois l'occasion pour l'entraîneur allemand du PSG de dire tout le bien de la seule équipe qui a battu le Paris en Ligue 1 cette saison, tout comme de son coach. Pour Thomas Tuchel, il n'est pas inenvisageable de voir l'Olympique Lyonnais faire tomber le Barça et continuer sa route en C1.

« Honnêtement je dois dire que j’ai regardé en direct Liverpool contre le Bayern Munich, et j’ai seulement vu un résumé de Lyon contre Barcelone. Comme je l’ai déjà dit, ils ont l’occasion d’éliminer Barcelone, c’est super compliqué de jouer contre Lyon. Ils ont une équipe extraordinaire avec un top entraîneur, franchement c’est difficile. Avec ce 0-0 et ce qu’ils ont montré, ils ont toutes les possibilités de se qualifier pour le match retour », a confié un Thomas Tuchel visiblement impressionné par l'Olympique Lyonnais. Des propos qui feront chaud au coeur de Bruno Genesio, lequel reçoit là un soutien de plus concernant la qualité de son travail à l'OL, n'en déplaise à certains supporters.